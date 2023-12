Fostul deputat fugar Ilan Șor pierde definitiv Aeroportul Internațional Chișinău. CSJ dă dreptate APP-ului

17:50

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântului Nicolae, numit și „Făcătorul de minuni". An de an, în ajunul acestei sărbători copiii își lustruiesc ghetuțele pentru ca Moş Nicolae să le aducă daruri. „M-am chinuit, am șters bine ciuboțelele și le-am pregătit sub brad să vină Moș Nicolae." În familia Anei Jacot a devenit deja o tradiție ca