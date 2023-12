Curtea de Conturi dezvăluie nereguli semnificative în gestionarea Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

00:30

Anul 2024 este un an bisect, ceea ce înseamnă că luna februarie va avea 29 de zile, în loc de 28. Adăugarea acestei zile suplimentare la fiecare patru ani ajută la menținerea corectitudinii calendarului nostru în concordanță cu anotimpurile astronomice.Acesta este necesar deoarece un an gregorian (365 de zile) și un an al orbitei Pămîntului în jurul Soarelui (aproximativ 365,25 de zile) nu au