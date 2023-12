MAN a depus o nouă sesizare la CC privind controlul constituționalității noilor prevederi ale Codului Educației

16:40

Dragă Poliție Națională, astăzi faci 33 de ani – exact tot atâția câți am eu. În comparație cu tine, aproape că nu am făcut nimic, poate doar am încercat și cel mai bine mi-a reușit să greșesc. Iar tu, tu ai trăit de toate, ai trecut prin focul războiului de la Nistru, ai pierdut camarazii … Articolul Alina Zbancă de Ziua Poliției: Eu ți-am purtat uniforma și vreau să știi că niciodată nu am fost mai mândră decât atunci, iar astăzi o păstrezi cu grijă în dulap, pentru zilele când ai să-mi spui că ai nevoie de mine apare prima dată în Punctul pe i.