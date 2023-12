ANSA atenționează// Odată cu migrarea și staționarea păsărilor sălbatice poate apărea riscul contaminării cu Gripă aviară. Gripa aviară se poate transmite și la oameni

15:40

„Ieri seară, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, am primit cu bucurie decizia mult așteptată: demararea negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi am avut o întrevedere cu Gert-Jan Koopman, directorul general al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere a UE, împreună cu echipa sa. În cadrul acestei întâlniri, am discutat următorii pași pe care urmeaza […]