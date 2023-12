Miliardarul rus Roman Abramovici rămâne pe lista de sancțiuni a UE, pentru legăturile cu Putin. Decizia Curții Europene de Justiție

09:30

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, originar din Ceadâr-Lunga, a fost condamnat la un an de închisoare pentru pornografie infantilă. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că sentința a fost pronunțată după ce în calculatorul acestuia au fost depistate peste 2.500 fotografii ilegale cu copii. Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria […]