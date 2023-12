Cursul valutar oficial la 20.12.2023

16:30

Astăzi, la Nisporeni, în cadrul ședinței raionale a Consiliului Raional, Ion Diavor, membru al PAS, a fost ales președinte al raionului cu 17 voturi pentru. Anterior, Ion Diavor a ocupat funcția de șef al Direcției Generale a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Nisporeni. Cu un sprijin majoritar din partea consilierilor,...