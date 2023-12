PAS a depus denunț pe MAN. Ion Ceban: Pregătim toate actele pentru a face denunț pe PAS

După ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus ieri un denunț la Procuratură pentru investigarea finanțării Mișcarii Alternative Naționale (MAN) în campania electorală pentru locale, Ion Ceban, președintele MAN, a venit cu o reacție, informează TRIBUNA. „Încă o dată am demonstrat că am avut dreptate! Despre acest lucru vorbeam când am spus că „investigația” […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Tribuna