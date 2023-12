Vindeți o mașină? Experții recomandă să așteptați până la primăvară

10:20

Un elev a murit sub peretele prăbușit al căminului Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Alte trei victime au fost scoase de sub dărâmături și sunt la spital. ... Post-ul Tragedie în România: O parte din clădirea unui internat școlar s-a prăbuşit. Un elev a fost scos mort de sub dărâmături apare prima dată în Unica.md.