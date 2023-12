Numărul falimentelor de companii crește în SUA și în Uniunea Europeană

20:00

Inter Miami, echipa la care este legitimat Lionel Messi, va juca un meci amical împotriva clubului copilăriei argentinianului, Newell's Old Boys.Inter Miami a anunțat că meciul va avea loc în data de 15 februarie 2024, pe stadionul DRV PNK din Fort Lauderdale (Florida).Newell's Old Boys are sediul în oraşul argentinian Rosario, în care Messi s-a născut, a crescut şi a debutat în fotbal, în