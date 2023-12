VIDEO | De la câteva sute până la mii de lei. Cât costă un Pom de Crăciun în nordul R. Moldova

08:50

Cel puţin 12 persoane și-au pierdut viața duminică dimineaţă într-un atac armat în timpul unei petreceri în oraşul Salvatierra din statul Guanajuato, în centrul Mexicului, au anunţat autorităţile locale, notează AFP, citat de realitatea.md. – On December 17, 2023, a brutal armed attack occurred in the former Hacienda of San José del Carmen, Salvatierra, […]