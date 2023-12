Patru copii prinși sub un perete căzut la un internat. Unul dintre aceștia și-a pierdut viața

Patru copii prinși sub un perete căzut la un internat. Unul dintre aceștia și-a pierdut viața Un perete al internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, s-a prăbușit, luni, peste patru copii cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani. Trei dintre aceștia au fost scoși de sub dărâmături și transportați la spital. Ultima victimă scoasă de sub ruine, un băiat în vârstă de 17 ani, a murit. Fetele au fost scoase în viață la scurt timp după accident, însă băiatul a fost găsit...

