BANCA POLONEZĂ BGK ÎI VA OFERI MOLDOVEI UN CREDIT PENTRU FINANȚAREA PROIECTELOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Infotag, 19 decembrie 2023 17:30

BANCA POLONEZĂ BGK ÎI VA OFERI MOLDOVEI UN CREDIT PENTRU FINANȚAREA PROIECTELOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

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