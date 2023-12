Maia Sandu ar pierde în fața liderului MAN, Ion Ceban, în turul doi al prezidențialelor

19:50

Armata israeliană susţine că a descoperit în timpul ofensivei sale „cel mai mare tunel" pe care Hamas l-a săpat sub Fâşia Gaza şi care duce la doar câteva sute de metri din teritoriul său. IDF a spus că tunelul are peste 4 km, a fost construit din beton armat și pot trece prin el chiar