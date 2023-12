Echipamente noi de dezăpezire la Aeroport

11:50

Strigăt de disperare din partea unui agricultor din Telenești. În plină iarnă, fermierul a rămas cu trei tone și jumătate de morcov în câmp, după un an întreg de muncă și investiții, pentru că nu are unde să-și vândă marfa. ”Iată-l, uitați-vă ce morcov! Eu am 3,5 hectare, am avut în total 4 hectare, am […] Articolul Mai mulți fermieri au rămas cu roada în câmp. Fermier: Suntem în prag de faliment apare prima dată în AgroTV.