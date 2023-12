Creștinii ortodocși îl sărbătoresc, pe stil vechi, pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinătății

15:40

Situație incertă la Orhei. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a casat integral decizia Curții de Apel Chișinău referitoare la sesizarea depusă de candidatul PAS la alegerile pentru Orhei, Sergiu Stanciu, privind anularea validării mandatului primarului ales pe listele Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, Tatiana Cociu. Decizia inițială a Curții de Apel ... Orheiul, încă, nu are primar – Tatiana Cociu riscă să piardă mandatul – CSJ trimite sesizarea PAS spre rejudecare la Curtea de Apel The post Orheiul, încă, nu are primar – Tatiana Cociu riscă să piardă mandatul – CSJ trimite sesizarea PAS spre rejudecare la Curtea de Apel appeared first on Politik.