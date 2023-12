Accident rutier grav în Portugalia: Un moldovean a murit în drum spre muncă

13:00

În luna noiembrie a anului curent, inflația anuală a coborât în intervalul țintei, până la 5,5%, fiind puțin mai joasă decât s-a așteptat. Banca Națională a Moldovei menționează că abaterea a fost cauzată mai ales de prețurile reglementate și de cele la produse alimentare. Instituția mai precizează că măsurile restrictive de politică monetară luate de …