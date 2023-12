Putin a simplificat procedura de obținere a cetățeniei FR pentru cetățenii din Moldova, Kazahstan și Belarus

05:30

Femeia a cumpărat vaza de la un magazin de obiecte second-hand.În statul Virginia, SUA, o femeie pe nume Jessica Vincent a cumpărat o vază de sticlă în luna iunie a acestui an dintr-un magazin de obiecte second-hand pentru 3,99 dolari. Cu toate acestea, ea a aflat ulterior valoarea acesteia și a revîndut-o la licitație pentru peste 100.000 de dolari.Despre acest lucru relatează The New