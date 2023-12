Surse: Igor Dodon vrea să inducă în eroare Rusia cu sondaje trucate. Într-o cercetare comandată, el va apărea ca principalul oponent politic al Maiei Sandu la prezidențiale

15:30

Ion Chicu, președintele PDCM și Fadei Nagacevschi, vicepreședinte, a avut astăzi o întrevedere cu Excelența Sa, Margret Uebber, Ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, fostul Prim-ministru, Ion Chicu, a adus mulțumiri diplomatului german pentru suportul acordat de Germania Republicii Moldova, de-a lungul anilor. Nu în ultimul rând, am mulțumit Excelenței Sale