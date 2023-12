Euro scade substanțial astăzi. Nici Dolarul nu rezistă: Cursul valutar afișat de BNM

16:10

De Ziua Poliției Naționale, fosta consilieră de la Ministerul de Interne a venit cu un mesaj, pe rețelele de socializare. „Astăzi faci 33 de ani - exact tot atâția câți am eu. În comparație cu tine, aproape că nu am făcut nimic, poate doar am încercat și cel mai bine mi-a reușit să greșesc. Iar tu, tu ai trăit de toate, ai trecut prin focul războiului de la Nistru, ai pierdut camarazii pe câmp de luptă, în misiuni și vreme de Pace. Tu ai salvat Oameni și ai stat cu spatele drept în furtuni”, scrie Alina Zbancă.