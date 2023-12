Maia Sandu refuză să comenteze dosarul de corupție de la ASD în cazul drumului Leova – Bumbăta

13:00

Din anul 2023, sectorul Tehnologiilor Informaționale (IT) și cel de Servicii pentru Business (BSS) au devenit lideri în exporturile Republicii Moldova. Aceste două ramuri ale economiei moldovenești sunt așteptate să asigure un volum al exporturilor de servicii de aproximativ 830 de milioane de dolari în acest an, reprezentând aproximativ 28% din totalul exporturilor moldovenești de […] Articolul Pas uriaș în industria IT și consultanță de business din Moldova! Exporturi de 830 milioane de dolari apare prima dată în Bani.md.