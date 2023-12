Premierul Recean evaziv în declarații dacă tariful la gaz va scădea – Promite că „cetățenii vor achita cel mai mic preț”

12:40

Curtea de Apel Chișinău a anulat dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a R. Moldova (CSE) prin care a fost anulată înregistrarea la alegeri a candidaților partidului Șansă. Decizia a fost luată marți, 12 decembrie, de același complet de judecată care, prima dată, a respins ca inadmisibilă cererea partidului Șansă: Voronica Negru – președintă, Ecaterina Palanciuc ... Curtea de Apel Chișinău: Excluderea partidului „Șansă" din cursa electorală a fost ilegală – Hotărârea poate fi atacată cu recurs la CSJ