Studiu: Experții Promo-Lex recomandă un nou Regulament de funcționare a Parlamentului – Niciun proiect de lege al deputaților din opoziția parlamentară nu a fost promovat și adoptat

Consiliului European s-ar putea reuni într-o ședință extraordinară în luna ianuarie a anului viitor, în cazul în care la summitul Uniunii Europene din această săptămână nu se va lua o decizie în privința deschiderii negocierilor de aderare la blocul comunitar a Republicii Moldova. O declarație în acest sens a fost făcută în emisiunea „La 360 ... Dacian Cioloș: Consiliul European într-o ședință extraordinară în luna ianuarie 2024, în cazul în care nu se va lua o decizie, acum, în privința deschiderii negocierilor