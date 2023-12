Nouă ONG-uri de media condamnă acuzațiile lui Ceban la adresa jurnaliștilor: „Solicităm primarului să adopte un limbaj adecvat”

10:50

Peste 20 de troleibuze noi, procurate din Ucraina, pe bani europeni, vor ajunge în municipiul Bălți. Parlamentul a votat în prima lectură, pe 15 decembrie, un proiect de lege care prevede scutirea mijloacelor de transport electric de taxele vamale. Potrivit unui comunicat emis de Parlament, este vorba despre 22 de troleibuze noi, cu parcurs autonom […]