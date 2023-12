Prețul gazului este în scădere – Mariana Durleșteanu: Dragi Guvernanți, nu vă bateți joc de cetățeni cu un tarif de 18 lei, ordonați ANRE-ului să reducă tariful

10:10

Experții abordează câteva aspecte legat de starea economiei moldovenești Cât de pregătită este Republica Moldova pentru negocierile de aderare din perspectiva situației macroeconomice? Care sunt cauzele unei recuperări atât de modeste a economiei naționale în 2023? Care sunt principalele surse pentru impulsionarea potențialului de creștere economică? Cum accelerăm creșterea economică în mod sustenabil și incluziv?