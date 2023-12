Un avocat, trimis după gratii. A cerut peste 50 000 euro de la mama unui inculpat

21:10

Republica Moldova are undă verde pentru a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Consiliul European a votat joi, 14 decembrie, pentru demararea procesului în cazul Republicii Moldova și a Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Charles Michel, președintele Consiliului European.