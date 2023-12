Parlamentul R. Moldova va denunța încă două acorduri încheiate pe platforma CSI

14:10

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu omologul său, Nicolae Ciucă, Președinte al Senatului României, au fost vorbitorii principali ai conferinței internaționale „Reconstrucția Ucrainei și rolul strategic al României". În discursul rostit, Igor Grosu avorbit despre cum se pot implica împreună Republica Moldova și România pentru a lua parte la acest … Igor Grosu: „Aderarea la UE nu este doar o alegere politică, este o revenire în spațiul european, de unde am fost rupți de un Imperiu"