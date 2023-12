Concursul „Trei întrebări pentru scriitorul meu preferat” organizat de Muzeul Național al Literaturii Române și-a desemnat câștigătorii

08:45

„Dragă Moș Crăciun, în acest an am fost cuminte...”, și să încerce cineva să mă contrazică că scrisorile lui (ei) începeau altfel. Da, astăzi vom discuta despre ele, cele pentru care unii dintre noi s-au învățat a scrie, iar alții au fost nevoiți să mănânce tot borșul de la grădiniță: „Fiindcă moșul are o listă unde pune un «+» atunci când mănânci tot și un «-» dacă lași ceva în farfurie”. Сообщение Cum am memorat noi sărbătorile de iarnă: „Dragă Moș Crăciun, în acest an am fost cuminte…” появились сначала на #diez.