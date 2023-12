Chicu publică sesizarea depusă la Procuratură, pe numele lui Recean. Ex-premierul își acuză succesorul de „imixtiune gravă în justiție”

15:00

BC «Moldindconbank» SA este onorată să anunțe că Banca Națională a Moldovei a aprobat candidatura lui Vasile Iuga în funcția de membru al Consiliului băncii. Hotărârea a fost luată de către BNM în data de 13 decembrie. Vasile Iuga are o experiență profesională vastă în sectorul financiar-bancar. În ultimii 7 ani activează în cadrul Băncii Europene pentru Investiții, inițial în calitate de membru al Comitetului de Audit, iar în 2020 a fost ales observator în Comitetul de Audit. Totodată, el este membru independent […]