Scurgeri de gaz într-un tren din Ucraina, care tranzita Moldova. Salvatorii și pompierii – la fața locului

14:10

Concerte cu invitați speciali, inclusiv din România, carusel și patinoar în aer liber – sunt doar câteva dintre surprizele pregătite de municipalitate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Primăria Chișinău informează că pregătirile sunt în toi, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) – acolo unde are loc amenajarea Pomului și a Târgului de Crăciun. Primarul capitalei, […] The post Patinoar, carusel și concert cu invitați din România. Programul sărbătorilor de iarnă în Chișinău appeared first on NewsMaker.