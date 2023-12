Cursul valutar BNM pentru 18 decembrie

11:00

Portul Constanţa a expediat 32,6 milioane de tone de cereale în primele 11 luni ale acestui an, în condiţiile în care cerealele ucrainene au constituit circa 40% din volumul total, au declarat reprezentanţi ai autorităţii portuare pentru Reuters, transmite Agerpres.Precedentul record privind cantităţile de cereale expediate într-un an prin portul Constanţa este de puţin peste 25 milioane de to