Horoscop 18 decembrie – zodia care recuperează niște bani

Conform unei investigații RISE Project, soția lui Corneliu Sterea apare cu e-mailul la contractele cu instituția unde lucrează soțul ei, iar cel din urmă s-a numărat printre cei care au decis cui atribuie un contract. „Pură coincidență", spune Simona Sterea, transmite Libertatea. În ultimii patru ani, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a încheiat mai multe contracte, […]