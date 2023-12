În primul său discurs de campanie, Putin promite să facă din Rusia o „putere suverană”

11:10

Olga Țapordei, originară din Moldova și prima femeie care a escaladat Everestul în 2021, a atins cu succes vârful muntelui Vinson, cel mai înalt din Antarctica. Olga a comunicat joi, 14 decembrie, despre realizarea sa pe o platformă de socializare pe data de 14 decembrie, oferind detalii despre experiența sa.