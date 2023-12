VIDEO// Cel mai mare tunel săpat de Hamas sub Gaza a fost descoperit de israelieni. Are peste 4 km lungime și trec și mașini prin el

Armata israeliană susţine că a descoperit în timpul ofensivei sale „cel mai mare tunel” pe care Hamas l-a săpat sub Fâşia Gaza şi care duce la doar câteva sute de metri din teritoriul său. IDF a spus că tunelul are peste 4 km, a fost construit din beton armat și pot trece prin el chiar și vehicule mici, transmit AFP și Times of Israel, preluate de Agerpres. Un fotograf al AFP căruia i s-a permis să meargă acolo a constatat că tunelul era suficient de mare pentru ca prin el să poată trece vehicul...

