Înainte de congresul PSRM, Igor Dodon este criticat de presa Pro-Kremlin

Un caz cutremurator s-a întâmplat, aproximativ doi ani în urmă, în Republica Moldova. Caz desprins din anii ”90, care cu greu putem crede că se poate întâmpla într-o societate care se pretinde a fi democrată. Este vorba de tragedia prin care trece un tată, a cărui fiică, a fost răpită de persoane care se pretind a fi cei care înfăptuiesc justiția și stabilesc adevărul, scrie punctul.md. Astfel, la data de 14.02.2022, aproximativ la orele 14:00-14:10 la domiciliul unde locuiește Cojocaru Anatolie : mun. Chișinău, str. Cuză Vodă **/* scara * ap.** s-au prezentat la domiciliul lui, patru persoane, despre care se știe că unul este un executor stagiar a executorului Judecătoresc, executorul judecătoresc Boțan George, împreună cu Cojocaru Liudmila și o altă persoană necunoscută.Ulterior, au intrat în apartamentul nr.** fără o permisiune, au atacat-o pe H.C. căreia i-au provocat leziuni corporale. În acel momentul H.C. era însărcinată și se afla în casă cu Cojocaru Olivia, pe care ar fi răpit-o cu forța, apoi au urcat într-un automobil de model Dodge – pickup de culoare închisă și au plecat într-o direcție necunoscută. Despre acest lucru, ne-a povestit tata fetiței, Cojocaru Anatolie.Potrivit acestuia, în momentul când o răpeau pe Cojocaru Olivia, Cojocaru Anatolie era reținut și de către executorul Judecătoresc Boțan George cu încă o persoana necunoscută și nu îi permiteau să meargă la el, la domiciliul, ulterior a solicitat intervenția 112 cât și a Ambulanței din motiv că soția lui Anatolie H.C. se simțea foarte rău, a fost internată în spital și a avut risc major de a pierde sarcina.Ulterior Cojocaru Anatolie și H.C. au fost recunoscuți în calitate de parte vătămată pe dosarul penal menționat și la data de 16.02.2022 au fost audiați în calitate de parte vătămată conform acțiunilor procuraturii. În context, Boțan George – Executorul judecătoresc a fost recunoscut învinuit pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin.1, art. 164 alin.2 lit. c) e) și art. 179 alin.2 Cod Penal; cet. Malcic Radu la fel a fost pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 164 alin.2 lit. c), e) și art. 179 alin. 2 Cod Penal.,,Din ziua depunerii plângerii până în prezent au fost depuse plângeri privind accelerarea procesului penal, plus au fost menționate că, în ziua comiterii infracțiunii a fost recunoscută, Cojocaru Liudmila, care până în prezent nu are nici un statut procesul pe cauza dată”, ne-a mai spus Cojocaru.Totodată, Anatolie Cojocaru susține că au fost depuse plângeri la toate organele de drept:- La data de 15.02.2023 a fost depusă plângere la Procuratura municipiului Chișinău cât și la Centrul de Prevenire a Traficului de Persoane- La data de 16.02.2022 a fost depusă Plângere la Ministrul Justiției.- Apoi la data de 17.02.2022 a depus plângere la președinția Republicii Moldova, Maia Sandu.La aceiași dată, au fost depuse plângeri în adresa Primului Ministru al R.Moldova, dar și la Avocatul Poporului-Ombudsman. Anatolie Cojocaru susține că până-n prezent, executorul Judecătoresc Boțan George, îl urmărește și intenționat i-a anunțat mașina în căutare pentru ca să îi fie restituite cheltuielile de executare a Deciziei Curții de apel din 29.04.2021, mai ales că, ultimul a făcut încheiere precum că s-a executat prezenta decizie. Mai mult ca atât, Cojocaru susține că erau și alte modalități de a încasa cheltuielile de executare, luând în considerare că, Cojocaru Anatolie, lucrează legal. Astfel, executorul a încălcat procedura prealabilă din motiv că putea să îi dea voie lui Cojocaru Anatolie să achite benevol cheltuielile.Amintim că executorului judecătoresc Boțan Geroge i-a fost retrasă licența de către ministrul actual al justiției. Totodată, menționăm că, soția sa, lucrează judecător la Judecătoria Chișinău cu sediul Centru – Boțan Olga, iar nașa de cununie este vicepreședintele judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani, Stela Bleșceaga.Anatolie Cojocaru susține că a fost în România și a depus plângere la parchetul Județean Iași, unde a fost audiat și informat că organul de urmărire penală din Iași nu va porni urmărire penală din motiv că fapta a fost comisă pe teritoriul R. Moldova și organul procuraturii se poate adresa cu o comisie rogatorie la parchetul din Iași, efectiv a fost depusă cererea de a fi expediată comisie Rogatorie către parchetul Iași, fapt ce nu a fost realizat până acum. ,,Dosarul penal care a fost pornit: sunt puși sub acuzație doar 2 persoane din cele 4 – Boțan George și Malcic Radu, însă Cojocru Liudmila și cealaltă persoană necunoscută nu au primit nici un statut, posibil au fost audiați ca martori, din motiv că Avocatul lui Cojocaru Liudmila – Valeriu Dimitriu este fost colaborator SIS și are pile în sistemul judecătorilor” a menționat Anatolie Cojocaru.Episodul cu Decizia Curții de Apel Chișinău din 29.04.2021 – cu privire la înapoierea copilului minor Cojocaru Olivia – în r. Italia.Cojocaru Anatolie a fost căsătorit cu Cojocaru Ludmila și ulterior au divorțat de ultima la data de 14.01.2020 la Serviciul de Stare civilă Botanica din mun. Chișinău, actul de divorț nr. 5.Potrivit actelor care au fost depuse de Reclamantul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (unele acte au fost depuse în limba italiană), astfel nu a fost respectată cerința față de actele care urmează a fi depuse în instanța de judecată, acestea urmează a fi depuse în limba de stat, ori să fie traduse în confiate cu prevederile legii pentru a fi posibil de examinat ca înscrisuri.La materialele dosarului civil intentat de către reclamant, este prezentat un contract de muncă a persoanei interesate Cojocaru Ludmila, însă ca dovadă, nu a fost prezentat un extras din registrul persoanelor juridice din Italia care ar afirma cu certitudine că prezentul local activează în continuare și nu este o invenție al persoanei interesate, ulterior care ar demonstra posibilitatea sa reală de a crește și educa copilul minor Cojocaru Olivia și pentru a putea oferi copilului o bună dezvoltare, de către pârâta Cojocaru Ludmila a fost depus confirmare că precum ea activează în calitate de chelner, însă o careva informație despre veniturile care le obține noi nu cunoaștem.Anatolie Cojocaru susține că, unicul motiv pentru care ex-soția sa avea nevoie de copil, este imobilul pe care l-a luat în credit. ,,Din informațiile din care dispunem, Cojocaru Ludmila deja de câteva luni nu achita ratele pentru apartamentul care îl deține în comun cu Cojocaru Anatolie în Concesio(BR) Brescia via Kennedy n** și unicul scop al ei este ca domiciliul copilului minor Cojocaru Olivia să fie stabilit cu ea, din motiv ca conform legislației R.Italia ca să nu aibă posibilitatea Banca Comercială de la care au contractat un credit ipotecar să o evacuieze forțat din locuință.”, a spus Anatolie.În același timp, Anatolie Cojocaru, susține că ,,fosta soție prin intermediul Avocatului său Valeriu Dumitriu a dat mită judecătorului Viorica Mihailă care a examinat demersul depus de Ministrul Muncii și protecției sociale, în mărime de 2000 mii euro, și a luat o decizie în favoarea înapoierii copilului minor.”Pâna La decizia dată, avocații au depus la data de 13.08.2020 cererea de chemare în judecată privind încasarea pensiei de întreținere a copilului minor. La fel și stabilirea domiciliului copilului cu tata. Din ziua depunerii prezentei cereri de chemare în judecată pârâta, Cojocaru Liudmila, nu participă financiar la creșterea și educarea copilului minor și se eschivea de la obligațiunile care îi revin conform codului familiei al R.M.Totodată, a fost depusă Plângere la I.P. Botanica pe faptul nerespectării graficului de întrevederi care a fost elaborat de către DPDC Sectorul Botanica din 12.11.2020. ,,Prin răspunsul din data de 07.06.2021 nr.34/20/4-12030 am fost informat de către a fost comunicat că Cojocaru Liudmila nu este pe teritoriul R.M. și organele de drept sunt în imposibilitate de a trage la răspundere pentru faptul nerespectării graficului de întrevederi.”, a menționat el.Potrivit lor, la materialele dosarului civil intentat de către reclamant, este prezentat un contract de muncă a persoanei interesate Cojocaru Ludmila, însă ca dovadă, nu a fost prezentat un extras din registrul persoanelor juridice din R.Italia care ar afirma cu certitudine că prezentul local activează în continuare și nu este o invenție al persoanei interesate, ulterior care ar demonstra posibilitatea sa reală de a crește și educa un copilul minor, și pentru a putea oferi copilului o bună dezvoltare. ,,De către pârâta Cojocaru Ludmila a fost depusă o confirmare că, precum ea activează în calitate de chelner, însă o careva informație despre veniturile care le obține noi nu cunoaștem, astfel unicul scop meschin a persoanei interesate ******** ***** este ca să obțină domiciliul copilului minor ******** ***** doar pentru ca Banca la care au contractat împrumutul ipotecar să nu i evacueze forțat pentru neplata a ratei lunare” a mai menționat el.Potrivit Raportului de expertiză judiciară nr. 50 din 22.10.2020 emis de către Expertul Judiciar Ala Bulgaru care a fost prezentat instanței de judecată Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, este indicat următoarea: „Minora ******** ***** prezintă un atașament slab față de mamă, pe când față de tatăl său, prezintă un atașament foarte sporit în legătură cu ce a dezvoltat anxietate de separarea față de acesta.” ,,Urmarea celor indicate, instanța de judecată la emiterea prezentei Hotărâri nu a luat în considerație interesul superior al copilului ba din contra a obligat ca să fie înapoiat minorul în mediul său obișnuit de trai care reprezintă un risc sporit pentru buna dezvoltare a copilului.” , a menționat Anatolie.Potrivit Raportului de evaluare psihologică a copilului ******** ***** efectuat de către Centrul de Asistență și protecție a Victimelor și Potențialelor Victime ale traficului de ființe umane din 12.02.2021 este menționat următoarele: „Starea emoțională a copilului este semnificativ afectată de relațiile disfuncționale cu mama și experiențele de expunere a copilului la actele sexuale repetate de mama și concubinul ei. Experiențele traumatizate cumulative nepotrivit vârstei copilului a declanșat mai multe anixietăți care o fac să nu vrea să stea cu mama ei.” . Fapt care nu a fost reținut de către instanța de judecată la emiterea prezentei hotărâri, însă cu certitudine prin prezentul raport s-a prezentat starea de fapt al lucrurilor, și poziția indiferentă a mamei Cojocaru Liudmila în raport cu interesul superior al copilului minor Cojocaru OliviaPrin Ordonanța din 02.06.2021 a fost dispusă pornirea urmăririi penale pe semnele infracțiunii prevăzute la art. 310 alin.1 Cod Penal – Falsificarea Probelor- pe numele lui Cojocaru Liudmila, din motiv că la Curtea de Apel – Cojocaru Liudmila a prezentat niște recipise falsificate, care nu au fost scrise de Cojocaru Anatolie, care la fel se tergiversează de către procurorul pe caz și deja la momentul dat, este recunoscută în calitate de învinuită.Prin Ordonanța din 04.06.2021 a fost dispusă pornirea urmăririi penale pe numele lui Cojocaru Liudmila privind comiterea infracțiunii prevăzute la art.175 Cod Penal – Acțiuni Perverse care a fost expediat prin comisie rogatorie în r. Italia acolo unde a fost comisă fapta conform locului comiterii infracțiunii, însă până în prezent nu se cunoaște despre faptul dacă a fost recepționată comisia rogatorie de către autoritățile din r. Italia. ,,Aș dori să adaug că instanța la emiterea prezentei Decizii nu a ținut cont de interesul superior al copilului ci în mod arbitrar a dat o apreciere prestabilită probelor reclamantului cât și intervenientului accesoriu însă nici într-un fel nu s-a expus asupra probelor care au fost administrate în vederea determinării domiciliului copilului minor potrivit respectării interesului superior al copilului mai mult ca atât copilul minor când a fost audiat de către Instanța de judecată a indicat că vrea să domicilieze cu Tata – Cojocaru Anatolie la Moldova, însă instanța de apel nu a luat în considerațiune interesul superior al copilului.”, a declarat avocatul lui Anatolie Cojocaru.La sfârșit, avocatul a făcut o remarcă precum că ,,toate capetele de acuzare care au fost pornite în privința lui Anatolie Cojocaru în r. La sfârșit, avocatul a făcut o remarcă precum că ,,toate capetele de acuzare care au fost pornite în privința lui Anatolie Cojocaru în r. Italia au fost încetate din lipsa componenței de infracțiune și respectiv au fost clasate toate cauzele penale în privința lui Anatolie ce reprezintă o dovadă semnificativă că Cojocaru Lidmila a încercat să fabrice cauze penale în privința lui Anatolie însă nu a avut succese datorită faptului că Anatolie nu a comis niciodată nimic din ce a invocat Lidumila – precum că a răpit copilul și a maltratat-o mereu în r. Italia".