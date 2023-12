După două decenii, Ucraina și România au rezolvat disputa privind canalul Dunăre-Marea Neagră

13:40

Sectorul Tehnologiilor Informaționale (IT) și cel de Servicii pentru Business (BSS) sunt lideri, începând cu 2023, în exporturile Republicii Moldova. Aceste două ramuri ale economiei moldovenești vor asigura, în acest an, un volum al exporturilor de servicii de circa 830 de milioane de dolari, reprezentând 28% din totalul exporturilor moldovenești de servicii. Prognoza a fost făcută de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. În același timp și reprezentanții sectorului IT spun că interesul față de acest domeniu a crescut, iar specialiștii moldoveni sunt tot mai vizibili pe piața internațională.