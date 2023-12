VIDEO Accident rutier în Chișinău: Un camion a lovit o mașină parcată, iar apoi au fost proiectate într-un copac

13:10

Decizia Consiliului European privind aprobarea începerii negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina a fost una „politizată”. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitrii Peskov pe 15 decembrie. Reprezentantul regimului de la Moscova a declarat că atât Moldova, cât și Ucraina nu întrunesc în prezent criteriile pentru integrarea […] The post Moscova, după deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina: „Ar putea destabiliza UE” appeared first on NewsMaker.