Locuitorii din satul Aluatu, așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarul. Este al patrulea scrutin electoral

11:00

Pentru a sărbători o zi de naștere în stil franțuzesc, sunt necesare câteva lucruri importante — un sărut franțuzesc, un pahar de vin sec și… Monsieur Grand croissant, cum ar zice francezii. Sincer anticipează dorințele și inventează lucruri noi care te vor surprinde prin combinații de gust neașteptate și noi interpretări ale mâncărurilor tradiționale. Croissantele noastre au captivat demult oaspeții fideli, dar și cei care au intrat pe la noi în trecere, ulterior au revenit. Nu am fost deloc […] The post Ziua de naștere în stil franțuzesc: Le grand croissant de la Sincer Cake în loc de tortă de ziua deosebită appeared first on NewsMaker.