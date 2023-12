Horoscop 17 decembrie – CAPRICORN – se poate să vă dea cineva înapoi o datorie

15:50

“O grupare criminală finanțată din est distruge statul” (vorba așa-zisului prim-ministru). Iar o altă grupare criminală finanțată din banii publici distruge statul dinăuntru, declară avocatul și profesorul universitar, Iurie Mărgineanu. Ieri, Curtea de Apel Chișinău a emis o hotărâre care a bulversat bomondul politic de pe malurile Bâcului. Curtea de Apel a examinat contestarea partidului […] The post Iurie Mărgineanu: Textul acestei hotărâri va deveni începutul și conținutul unui rechizitoriu pentru conducerea CSE-ului. appeared first on Omniapres.