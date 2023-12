Volodâmâr Zelenski a anunțat despre stabilirea acordurilor noi pentru consolidarea sistemului de apărare aeriană. Cele mai importante evenimente din a 661-a zi de război

10:45

Site-ul European Best Destinations, destinat călătoriilor, a publicat un clasament al celor mai frumoase târguri de Crăciun care merită a fi vizitate în acest an. Acestea au fost votate de circa 600 000 de turiști din 168 de țări ale lumii. În această listă se regăsește și Târgul de Crăciun inaugurat în orașul Craiova din România, care s-a poziționat pe locul 2. În acest material, puteți vedea un top 10 al celor mai frumoase târguri de Crăciun pe care și voi le puteți vizita în acest sezon.