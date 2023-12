Ungaria amenință Bulgaria că-i va bloca aderarea la Schengen dacă nu abrogă taxa pe gazul rusesc: “Ne vom opune prin veto”

15:10

Oamenii legii au descins marți cu percheziții într-un dosar penal legat de construcția drumului Leova – Bumbata. Sursele Publika au comunicat că perchezițiile ar fi avut loc la șeful Administrației de Stat a Drumurilor. Solicitat la telefon de redacția Publika, directorul adjunct al ASD, Serghei Galușca, a confirmat dar nici nu a infirmat informațiile, dar […] The post PERCHEZIŢII într-un dosar penal legat de construcția drumului Leova – Bumbata appeared first on Omniapres.