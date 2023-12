Fondatorul Facebook se pregătește pentru ”sfârșitul lumii”. Cum va arăta adăpostul

15:10

Promoția "GO Smart, GO Fun, GO Dubai" de la Moldindconbank și Mastercard a ajuns la un final logic, desemnând câștigătorul premiului mare – o vacanță în Dubai! Într-un sejur de neuitat împreună cu părinții și fratele său va pleca Alexandrina Corovițchi. Tânăra clientă a Moldindconbank și-a deschis în acest an cardul Mastercard GO și îl […]