Realizatori de filme din 20 de țări UE, reuniți la Chișinău. Maia Sandu: Statul va susține în continuare industria cinematografică

17:10

Educația nu are vârstă. O demonstrează participanții la cursurile gratuite oferite de Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților din Chișinău care au venit astăzi la Ziua Ușilor Deschise pentru a face totalurile anului. Cel mai în vârstă cursant are 82 de ani, transmite IPN. • Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, Daniela Munca-Aftenev, a spus că este primul astfel de centru în Republica Moldova. Instituția are aproape 2000 de...