Veaceslav Ioniță: Sectoarele de servicii IT și BSS sunt lidere, începând cu 2023, în exporturile Republicii Moldova

13:40

Încă o zonă din municipiul Orhei a fost reabilitată cu succes de Primărie, cu susținerea primarului de onoare și filantropului Ilan Șor. Vorbim despre curtea blocului de pe strada Vasile Lupu 5. După finisarea lucrărilor, aceasta a căpătat un aspect modern și confortabil pentru locatari. În cadrul proiectului de reabilitare a fost înlocuit asfaltul vechi […]