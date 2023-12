Un tânăr și-a ticsit bagajul cu țigarete și a încercat să părăsească Moldova. Urma să ajungă în Ucraina

08:30

Consiliul European dă undă verde Consiliul European a aprobat începerea negocierilor cu Moldova și Ucraina privind aderarea la Uniunea Europeană. În plus, Consiliul European a acordat statutul de țară candidată Georgiei și a promis Bosniei și Herțegovinei începerea negocierilor «o dată ce țara atinge nivelul necesar de conformitate cu criteriile de aderare». «Un semnal clar de speranță pentru popoarele acestor țări și pentru continentul nostru în ansamblu», a subliniat șeful Consiliului European, Charles Michel. Președinta […]