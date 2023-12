Atenţionare de călătorie în Franţa din cauza unei greve pe aeroporturi

09:10

Forţele aeriene ucrainene au avertizat, miercuri seara, că mai multe drone de tip Shahed au fost lansate de ruşi dinspre Marea Neagră în direcţia sudului regiunii Odesa, relatează Ukrainskaia Pravda, potrivit News.ro. Au fost vizate porturile Reni și Ismail, aflate la câteva zeci de kilometri de România. Locuitorii din Galați și Tulcea au primit mesaje