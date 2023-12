Biciclist care se deplasa pe mijlocul carosabilului, tamponat mortal

14:40

Guvernul anunță inițierea procesului de preluare a controlului asupra infrastructurii și zăcămintelor de gaze din Victorovca, raionul Cantemir, și de țiței de la Văleni, raionul Cahul. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Această decizie vine în urma expirării licenței de exploatare a zăcămintelor naturale oferite inițial, în 1995, companiei „Redeco” LTD din SUA și preluate ulterior, … The post Guvernul va prelua controlul asupra zăcămintelor de gaze din sudul republicii first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul va prelua controlul asupra zăcămintelor de gaze din sudul republicii apare prima dată în ZUGO.