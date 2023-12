Temperaturi de până la -5°C. Cum va fi vremea în weekend, în Moldova

19:40

Consiliul European a decis să dea aviz pozitiv deschiderii negocierilor pentu aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană. Informația a fost confirmată, în seara de 14 decembrie, de președintele Consiliului European Charles Michel. „Consiliul European a decis să deschidă negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova. #EUCO a acordat statutul de candidat Georgiei. […]