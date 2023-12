Stația de pompare din orașul Otaci a fost reabilitată cu sprijinul OIM Moldova

16:00

Comisia Națională pentru Integrare Europeană, prezidată de președinta Maia Sandu, a aprobat Planul pentru limitarea influenței excesive a intereselor private. Planul de deoligarhizare face parte din cele nouă recomandări ale Comisiei Europene, transmite IPN. Planul prevede excluderea lacunelor normative și deficiențelor practice, astfel ca instituțiile și resursele statului să nu...