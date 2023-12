O funcție de viceguvernator al BNM declarată vacantă – Parlamentul a acceptat demisia lui Arcadie Albul, la mai puțin de doi ani de mandat

15:00

Guvernul a emis un AVIZ la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării. Potrivit acestui aviz, care urmează să fie aprobat la următoare ședință de Guvern, se propune reducerea numărului de angajați ai Centrului pentru Combaterea Dezinformării de la 35 la 20. Unul din argumente ar fi ... Guvernul revizuiește propria decizie și reduce numărul de angajați ai Centrului pentru Combaterea Dezinformării – Resursele bugetare sunt limitate