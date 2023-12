Un copil de doi ani murit, după ce a căzut în cratița cu apă fierbinte

14:30

Papa Francisc spune că nu are de gând să demisioneze, în ciuda problemelor de sănătate din ultima perioadă. A dezvăluit apoi că și-a pregătit mormântul în Santa Maria Maggiore, cea mai mare biserică din Roma dedicată Fecioarei Maria. Aliți cinci papi sunt înmormântați acolo. Papa a mai spus că vrea să simplifice ritualul funeraliilor papale.